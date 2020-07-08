Киев инициировал новое заседание контактной группы по Донбассу

Короткая ссылка
Представители Киева инициировали дополнительное заседание трёхсторонней контактной группы по Донбассу 14 июля с целью обсуждения вопросов безопасности.
Киев инициировал новое заседание контактной группы по Донбассу
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Там заявили, что «ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновлённого плана разминирования».

Указывается, что в рамках этой работы и для исполнения договорённостей, достигнутых на саммите в нормандском формате в Париже, было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию «с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков».

«Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы сообщил, что Киев отказался от договорённостей по составлению списков на обмен и от согласования ряда намеченных участков разминирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить