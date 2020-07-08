Киев инициировал новое заседание контактной группы по Донбассу

Представители Киева инициировали дополнительное заседание трёхсторонней контактной группы по Донбассу 14 июля с целью обсуждения вопросов безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Там заявили, что «ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновлённого плана разминирования».

Указывается, что в рамках этой работы и для исполнения договорённостей, достигнутых на саммите в нормандском формате в Париже, было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию «с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков».

«Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы сообщил, что Киев отказался от договорённостей по составлению списков на обмен и от согласования ряда намеченных участков разминирования.