Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, об этом Грызлов сказал по итогам заседания группы.
«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договорённостей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал он.
По его словам, во время заседания делегация Киева заявила, что «хочет ещё две категории» лиц.
Также он сказал, что Киев не согласовал предложенные Луганском участки разминирования, которые являются критически важными в гуманитарном плане.
В мае Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу.