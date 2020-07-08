Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу

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Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что Киев отказался от договорённостей по составлению списков на обмен и от согласования ряда намеченных участков разминирования.
Грызлов заявил об отказе Киева от ряда договорённостей по Донбассу
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, об этом Грызлов сказал по итогам заседания группы.

«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договорённостей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал он.

По его словам, во время заседания делегация Киева заявила, что «хочет ещё две категории» лиц.

Также он сказал, что Киев не согласовал предложенные Луганском участки разминирования, которые являются критически важными в гуманитарном плане. 

В мае Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу.

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