Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

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Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
  • Reuters

«Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура. Киевский театр абсурда продолжился и сегодня на заседании контактной группы», — цитирует Грызлова ТАСС.

По его словам, есть серьёзные вопросы по составу киевской делегации.

«Отзывы на предложения Донбасса киевская сторона не представила, вопросы по обмену и освобождению из-за киевских позиций не решаются», — сказал он.

Кроме того, отметил Грызлов, Киев не даёт гарантий, необходимых для подготовки работы пропускных пунктов.

Ранее он заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей Донбасса и усиливают обстрелы.

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