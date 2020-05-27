Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.

«Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура. Киевский театр абсурда продолжился и сегодня на заседании контактной группы», — цитирует Грызлова ТАСС.

По его словам, есть серьёзные вопросы по составу киевской делегации.

«Отзывы на предложения Донбасса киевская сторона не представила, вопросы по обмену и освобождению из-за киевских позиций не решаются», — сказал он.

Кроме того, отметил Грызлов, Киев не даёт гарантий, необходимых для подготовки работы пропускных пунктов.

Ранее он заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей Донбасса и усиливают обстрелы.