Премьер Белоруссии заявил, что ситуация в экономике контролируемая

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ситуация в экономике страны контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса.

«Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая», — приводит БЕЛТА слова Головченко.

Он также отметил, что некоторые отрасли в Белоруссии даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП, — это сельское хозяйство, строительство, информация и связь.

Ранее Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.