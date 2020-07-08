Премьер Белоруссии заявил, что ситуация в экономике контролируемая

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ситуация в экономике страны контролируемая, несмотря на пандемию коронавируса.
Премьер Белоруссии заявил, что ситуация в экономике контролируемая
  • Reuters

«Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая», — приводит БЕЛТА слова Головченко.

Он также отметил, что некоторые отрасли в Белоруссии даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП, — это сельское хозяйство, строительство, информация и связь.

Ранее Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.

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