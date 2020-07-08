Из-за пожаров в Луганской области в больнице оказались 27 человек

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Из-за пожаров в Луганской области в больнице оказались 27 человек, как минимум один человек погиб.
Из-за пожаров в Луганской области в больнице оказались 27 человек
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на представителя уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

Он сообщил, что в местной больнице находятся 27 человек, из них 17 детей, их состояние стабильное.

Известно об одном скончавшемся в больнице, точное число погибших из-за пожаров неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Украине завели дело из-за лесных пожаров в Луганской области.

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