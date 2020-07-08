Белоруссия окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

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МЧС Белоруссии отправило на Украину гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения.
Белоруссия окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь
  • Reuters

«По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром», — приводит Интерфакс сообщение белорусского МЧС.

Общая масса гуманитарного груза — 30 тонн. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов 8 июля.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов предупредил о возможной вспышке COVID-19 на западе страны из-за наводнений.

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