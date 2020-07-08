Белоруссия окажет пострадавшей от наводнений Украине помощь

МЧС Белоруссии отправило на Украину гуманитарный груз для ликвидации последствий наводнения.

«По решению главы государства Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Груз для ликвидации последствий наводнения был сформирован в кратчайшие сроки и отправился с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня утром», — приводит Интерфакс сообщение белорусского МЧС.

Общая масса гуманитарного груза — 30 тонн. Планируется, что белорусская помощь прибудет во Львов 8 июля.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов предупредил о возможной вспышке COVID-19 на западе страны из-за наводнений.