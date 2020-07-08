Борт МЧС России с гуманитарной помощью по COVID-19 прибыл в Казахстан

Специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для борьбы с коронавирусом прибыл в столицу Казахстана.

«В продолжение совместных договорённостей по противодействию COVID-19 премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что гуманитарная помощь России включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты.

Ранее сообщалось, что московские врачи прибыли в Алма-Ату для борьбы с COVID-19.