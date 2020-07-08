На Украине полиция задержала двух россиян

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Национальная полиция Украины заявила о задержании в Киеве двух россиян, которые якобы планировали «серию тяжких преступлений».
На Украине полиция задержала двух россиян
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте правоохранительных органов Украины.

«Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений», — указывается в сообщении.

В полиции заявили, что задержанные якобы были членами вооружённых формирований, «работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран».

«По результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе полиции уточнили, что в настоящий момент готовятся материалы для принудительного выдворения мужчин из страны.

В апреле в Службе безопасности Украины заявили о задержании генерала по подозрению в связях с ФСБ.

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