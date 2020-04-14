В СБУ заявили о задержании генерала по подозрению в связях с ФСБ

На Украине задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Там заявили, что контрразведка СБУ провела «резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти».

«Был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что собрали достаточно доказательств, которые свидетельствуют, что Шайтанов «является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

В СБУ считают, что Шайтанов, «используя своё служебное положение», «получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров службы».

Там рассказали, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Шайтанову подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 ( «Государственная измена») и 258 («Террористический акт»).

В конце 2017 года в СБУ заявляли, что подозревают старшего консультанта-эксперта одного из своих подразделений в «сотрудничестве с российскими спецслужбами».