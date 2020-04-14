В СБУ заявили о задержании генерала по подозрению в связях с ФСБ
- РИА Новости
Там заявили, что контрразведка СБУ провела «резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти».
«Был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что собрали достаточно доказательств, которые свидетельствуют, что Шайтанов «является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
В СБУ считают, что Шайтанов, «используя своё служебное положение», «получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров службы».
Там рассказали, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Шайтанову подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 ( «Государственная измена») и 258 («Террористический акт»).
В конце 2017 года в СБУ заявляли, что подозревают старшего консультанта-эксперта одного из своих подразделений в «сотрудничестве с российскими спецслужбами».