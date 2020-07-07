Лукашенко сменил главу разведки Генштаба ВС Белоруссии
- РИА Новости
«Генерал-майор Павел Тихонов освобождён от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны», — цитирует БЕЛТА пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что на его должность назначен начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин.
4 июня Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
Новым премьер-министром стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.