Лукашенко заявил, что не допустит погружения в пучину коррупции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в пучину коррупции.
Лукашенко заявил, что не допустит погружения в пучину коррупции
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Коррупция — это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество, весь уклад, в котором мы живём и который создали. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что за рубежом оценили усилия Белоруссии в борьбе с коррупцией. 

«У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе — я не ваш президент, и вы не голосуйте за меня», — отметил он.

В феврале Лукашенко рассказал, что задержанные за коррупцию директора сахарных заводов признали свою вину и готовы грузить навоз в колхозе, лишь бы не попасть в тюрьму.

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