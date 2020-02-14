Лукашенко: задержанные директора сахарных заводов готовы грузить навоз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные за коррупцию директора сахарных заводов признали свою вину и готовы грузить навоз в колхозе, лишь бы не попасть в тюрьму.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали) сразу всех четверых (директоров) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что директора «признались, где воровали, всё поотдавали, всё, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте».

Ранее Лукашенко объяснил задержание всех директоров сахарных заводов страны.