Лукашенко: задержанные директора сахарных заводов готовы грузить навоз
- РИА Новости
«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали) сразу всех четверых (директоров) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он отметил, что директора «признались, где воровали, всё поотдавали, всё, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте».
Ранее Лукашенко объяснил задержание всех директоров сахарных заводов страны.