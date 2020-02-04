Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Они создали в Москве прокладку — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что в ближайшие дни КГБ подробнее расскажет об этом деле.

«Такого в Беларуси ещё не было», — сказал президент.

Ранее СМИ сообщали, что в Белоруссии пропали директора четырёх сахарных заводов.

В прошлом году Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию.

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