Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
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«Они создали в Москве прокладку — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что в ближайшие дни КГБ подробнее расскажет об этом деле.
«Такого в Беларуси ещё не было», — сказал президент.
Ранее СМИ сообщали, что в Белоруссии пропали директора четырёх сахарных заводов.
В прошлом году Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию.