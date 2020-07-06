На Украине призвали к «перезагрузке» Верховной рады

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Верховной раде Украины необходима «перезагрузка» мирным путём, заявил в интервью телеканалу «Прямой» глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» на местных выборах, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
На Украине призвали к «перезагрузке» Верховной рады
  • РИА Новости

«Я считаю, что у украинцев хватит ума и произойдёт именно мирным путём перезагрузка власти», — сказал он.

По его словам, «власть делает всё, в том числе на законодательном уровне, чтобы вообще эти выборы не состоялись».

«Мы говорим о необходимости перезагрузки Верховной рады. Потому что ни первое, ни второе правительство не смогли остановить сползание страны в социально-экономический кризис», — добавил он.

Как считает Турчинов, Украине нужны не просто «новые симпатичные лица», а «профессионалы с мозгами».

Местные выборы на Украине, как ожидается, пройдут в октябре 2020 года.

30 июня стало известно, что Турчинов возглавил избирательный штаб партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

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