На Украине призвали к «перезагрузке» Верховной рады

Верховной раде Украины необходима «перезагрузка» мирным путём, заявил в интервью телеканалу «Прямой» глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» на местных выборах, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Я считаю, что у украинцев хватит ума и произойдёт именно мирным путём перезагрузка власти», — сказал он.

По его словам, «власть делает всё, в том числе на законодательном уровне, чтобы вообще эти выборы не состоялись».

«Мы говорим о необходимости перезагрузки Верховной рады. Потому что ни первое, ни второе правительство не смогли остановить сползание страны в социально-экономический кризис», — добавил он.

Как считает Турчинов, Украине нужны не просто «новые симпатичные лица», а «профессионалы с мозгами».

Местные выборы на Украине, как ожидается, пройдут в октябре 2020 года.

30 июня стало известно, что Турчинов возглавил избирательный штаб партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».