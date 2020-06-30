Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко

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Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Турчинова в Facebook.

«Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, вновь становятся далеко не первым приоритетом государства», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент Украине как никогда необходимо объединение всех соответствующих патриотических сил.

«Меня не интересуют депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает украинская оппозиционная политическая сила «Европейская солидарность», — написал Турчинов.

Ранее группа депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинила Турчинова в государственной измене.

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