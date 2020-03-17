Депутаты Рады обвинили Турчинова в госизмене

Группа депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинила бывшего исполняющего обязанности президента Украины экс-секретаря СНБО Александра Турчинова в государственной измене.

Как говорится на сайте политсилы, соответствующий депутатский запрос с требованием о расследовании деятельности Турчинова был отправлен в офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

«Требуем привлечь Турчинова к уголовной ответственности, поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины», — сказано в обращении.

По мнению группы депутатов, Турчинов совершил государственную измену в феврале 2014 года.

В декабре 2019 года сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.