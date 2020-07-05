Пашинян ожидает принятия новой Конституции Армении в 2021 году
- Reuters
Об этом говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства Армении.
Премьер заявил, что республике нужна новая Конституция, «которая утвердит базирующийся на воле граждан и исходящий из их воли государственный строй».
«Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой Конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении и свободным волеизъявлением народа новая Конституция будет принята на референдуме в 2021 году», — сказал он.
В июне Пашинян заявлял, что Армении нужна полностью новая Конституция.