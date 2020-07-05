Пашинян ожидает принятия новой Конституции Армении в 2021 году

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе поздравления по случаю Дня Конституции республики выразил надежду, что новую Конституцию Армении примут в 2021 году.
Пашинян ожидает принятия новой Конституции Армении в 2021 году
  • Reuters

Об этом говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства Армении.

Премьер заявил, что республике нужна новая Конституция, «которая утвердит базирующийся на воле граждан и исходящий из их воли государственный строй».

«Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой Конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении и свободным волеизъявлением народа новая Конституция будет принята на референдуме в 2021 году», — сказал он.

В июне Пашинян заявлял, что Армении нужна полностью новая Конституция.

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