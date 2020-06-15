Пашинян заявил о необходимости новой Конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республике нужна полностью новая Конституция. Об этом сообщает ТАСС.

«Не считаю, что Конституция должна часто подвергаться изменениям. Но в данный исторический момент я пришёл к выводу, что нам мало просто провести реформу. Мы де-юре нуждаемся в принятии новой Конституции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что новый основной закон страны — это «не политическая, а государственная необходимость».

Ранее сообщалось, что правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля.