Пашинян заявил о необходимости новой Конституции Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республике нужна полностью новая Конституция. Об этом сообщает ТАСС.
Пашинян заявил о необходимости новой Конституции Армении
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Не считаю, что Конституция должна часто подвергаться изменениям. Но в данный исторический момент я пришёл к выводу, что нам мало просто провести реформу. Мы де-юре нуждаемся в принятии новой Конституции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что новый основной закон страны — это «не политическая, а государственная необходимость».

Ранее сообщалось, что правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране ещё на месяц, до 13 июля.

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