Власти Казахстана сообщили о дефиците лекарств в республике

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что повышенный спрос на препараты в республике на фоне пандемии коронавируса привёл к дефициту медикаментов.

«На сегодня в аптеках отмечается определённый дефицит лекарственных средств. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, повышенный спрос со стороны населения. Люди массово скупают лекарства — по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств», — приводит ТАСС слова Тугжанова.

По его словам, если в мае в Алма-Ате за месяц продавали 50 тыс. упаковок парацетамола, то в настоящее время только за сутки — 100 тыс.

Он отметил, что раньше продавали 100 тыс. градусников в год, сейчас такое же количество было выкуплено за одну неделю.

По словам Тугжанова, также в сложившейся ситуации виноваты недобросовестные перекупщики.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане достигло 47 171.