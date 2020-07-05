Замгенсека НАТО обсудил в Эстонии «российскую угрозу»

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Заместитель генсекретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер в ходе визита в Эстонию обсудил с представителем эстонского Минобороны Кристьяном Прикком «российскую угрозу».
Замгенсека НАТО обсудил в Эстонии «российскую угрозу»
  • Reuters

«Для Эстонии важно, чтобы НАТО в анализе и оценках более крупной среды безопасности чётко видел особенности нашего региона. Качественная разведка и меры сдерживания создают условия для предотвращения угроз со стороны России и при необходимости их отражение», — цитирует Прикка ТАСС.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждался вопрос усиления позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, нарастающее влияние Китая, а также трансатлантическая безопасность в контексте региональных конфликтов в южном и юго-восточном соседстве Североатлантического альянса.

В марте глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Эстонии Юри Луйк обсудили в Вашингтоне вопросы безопасности на фоне «угрозы» России странам Прибалтики.

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