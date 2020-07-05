На Украине за сутки выявили 823 случая коронавируса
На Украине за сутки выявили 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 48 500.
- © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Такие данные опубликовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За сутки на Украине скончались 22 пациента с коронавирусом.
Всего умерли 1249 заболевших COVID-19. Вылечились 21 376 человек.
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