На Украине за сутки выявили 823 случая коронавируса

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На Украине за сутки выявили 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 48 500.
На Украине за сутки выявили 823 случая коронавируса
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Такие данные опубликовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки на Украине скончались 22 пациента с коронавирусом.

Всего умерли 1249 заболевших COVID-19. Вылечились 21 376 человек.

Ранее в Закарпатской области Украины ужесточили карантин.

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