В Закарпатской области Украины ужесточают карантин

В Закарпатской области Украины приняли решение ужесточить карантинные меры в связи со «стабильно напряжённой ситуацией» с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В области решено усилить карантинные мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

В частности, на территории области будет ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательной индустрии до 22:00.

С 4 июля запрещено сдавать в аренду помещения для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминок).

Кроме того, в Закарпатской области запрещается проведение богослужений внутри храмов и других религиозных объектов. Службы разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических требований.

В Межгорском районе также запрещена работа вещевых рынков.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов предупредил о возможной вспышке COVID-19 на западе страны из-за наводнений.

Всего на Украине выявлено 46 763 случая коронавируса.