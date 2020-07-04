В Закарпатской области Украины ужесточают карантин
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«В области решено усилить карантинные мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.
В частности, на территории области будет ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательной индустрии до 22:00.
С 4 июля запрещено сдавать в аренду помещения для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминок).
Кроме того, в Закарпатской области запрещается проведение богослужений внутри храмов и других религиозных объектов. Службы разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических требований.
В Межгорском районе также запрещена работа вещевых рынков.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов предупредил о возможной вспышке COVID-19 на западе страны из-за наводнений.
Всего на Украине выявлено 46 763 случая коронавируса.