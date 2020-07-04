Кадыров заявил, что гордится дружбой между Чечнёй и Белоруссией

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.
Кадыров заявил, что гордится дружбой между Чечнёй и Белоруссией
  • РИА Новости

Накануне в Белоруссии отмечался День независимости.

«Я искренне поздравляю Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником... Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы, в этом большая заслуга лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В прошлом году Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов и назвал его своим братом.

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