Кадыров заявил, что гордится дружбой между Чечнёй и Белоруссией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.

Накануне в Белоруссии отмечался День независимости.

«Я искренне поздравляю Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником... Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы, в этом большая заслуга лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В прошлом году Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов и назвал его своим братом.