Шмыгаль отверг сообщения о заполненности стационаров Львова на 95%

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о том, что больницы Львова заполнены на 95% в связи с распространением коронавируса.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

Как пишет Интерфакс Украина, глава городского управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил, что стационары заполнены на 95%.

«Это не соответствует действительности. По состоянию на утро во Львовской области загруженность 47% была. Если за день, я не видел и не проинформировали, но это невозможно. Поэтому 47%», — цитирует Шмыгаля РИА Новости.

Утром 3 июля сообщалось, что на Украине число выявленных случаев COVID-19 достигло 46 763.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения инфекции.