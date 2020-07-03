Суд одобрил повторный запрос у США снимков с места крушения MH17

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Суд в Нидерландах назвал обоснованным предложение о повторном обращении к США по поводу спутниковых снимков с места крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.
Суд одобрил повторный запрос у США снимков с места крушения MH17
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

По его словам, заинтересованность в просмотре спутниковых снимков и приобщении их к делу является очевидной.

«Суд отмечает, что с осени 2016-го прокуратура не предприняла никаких попыток проверить, могут ли эти снимки быть обнародованы в рамках уголовного процесса. Повторный запрос был бы обоснованным», — заявил судья.

Отмечается, что на прошлых слушаниях адвокаты попросили сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, якобы зафиксировавших запуск ракеты по Boeing рейса MH17.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер рассказал, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области на Украине. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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