В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 997
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 3 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.
Всего проведено 1 043 876 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.