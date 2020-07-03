В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 997

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 62 997.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 3 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 043 876 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.