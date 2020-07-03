Посольство России в Риге назвало оголтелым запрет Латвии на вещание RT

Посольство России в Риге назвало оголтелым запрет Латвии на вещание семи телеканалов RT.

«На сей раз под жернова латвийского «Министерства правды» (НСЭСМИ) попали сразу семь каналов телекомпании Russia Today, включая RT Arabic и RT Spanish. Хотелось бы полюбопытствовать, на чью защиту направлено это оголтелое запретительство? Арабоязычного и испаноязычного населения страны? Звучит абсурдно, не правда ли? Похоже, свобода слова в Латвии становится категорией исключительно гипотетического свойства», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение властей Латвии ввести запрет на вещание семи каналов RT, сказала, что в Латвии наблюдается зачистка информационного пространства и страх перед любым «контентом российского происхождения».