Число случаев инфицирования COVID-19 в Казахстане превысило 44 тысячи
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«За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 1005 без клинических проявлений», — приводит ТАСС заявление Минздрава республики.
Отмечается, что в стране умерли 188 пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.