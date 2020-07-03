Число случаев инфицирования COVID-19 в Казахстане превысило 44 тысячи

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В Казахстане за сутки выявили более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 44 тыс.
Число случаев инфицирования COVID-19 в Казахстане превысило 44 тысячи
  • Reuters
  • © Pavel Mikheyev

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 1005 без клинических проявлений», — приводит ТАСС заявление Минздрава республики.

Отмечается, что в стране умерли 188 пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

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