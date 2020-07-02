Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что меры вводятся на две недели с дальнейшей возможностью продления.

В частности, будет приостановлено пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничена работа общественного транспорта по времени.

«Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий», — говорится на сайте.

Также будет ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам — не более трёх человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.

Запрещена работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, развлекательных центров, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий.