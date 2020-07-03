Назарбаев прокомментировал своё состояние после коронавируса

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что после выздоровления от коронавируса чувствует себя хорошо.
Назарбаев прокомментировал своё состояние после коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

 «Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем  теплым пожеланиям  я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе», — заявил Назарбаев в обращении, опубликованном на его сайте.

Он отметил, что ему оказали моральные поддержку многие мировые лидеры, среди которых российский президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

«Я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления», — добавил Назарбаев.

Ранее стало известно, что Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции.

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