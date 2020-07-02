Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам

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Люди из других стран завидуют белорусам, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в стране каждый может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным.
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
  • Reuters

«Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других», — сказал Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании ко Дню независимости.

По его словам, главное, что народу удалось избежать войн и жить в безопасной, спокойной стране.

«Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живём и не понимаем, как это нам досталось», — цитирует президента БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никуда «бежать» от России, однако желает улучшения нынешних отношений.

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