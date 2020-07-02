Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов «бежать» от России

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никуда «бежать» от России, однако желает улучшения нынешних отношений.
Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов «бежать» от России
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня Белоруссия на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живём как братья, к нам относились по-человечески», — сказал он.

Вместе с этим Лукашенко добавил, что также Белоруссия не хочет, чтобы её что-то заставляли делать с запада.

Ранее Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы.

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