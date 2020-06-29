Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
- Reuters
«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Он отметил, что часто говорит об этом российскому лидеру Владимиру Путину.
«И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: а) — Евросоюза, б) — Украины», — сказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, Белоруссия является второй после Германии страной по объёму закупок газа из России, а также крупным импортёром нефти.
Лукашенко отметил, что потерять Белоруссию — «это сильнейший удар по внутренней политике России».
Ранее белорусский лидер заявил, что Минск никогда не порвёт отношений с «братской Россией», несмотря на намерение развивать сотрудничество с другими странами.