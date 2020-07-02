В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 698
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 2 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.
Всего проведено 1 028 349 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.