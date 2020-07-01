Киев намерен наказывать за публикацию тайных записей бесед чиновников

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Washington Post заявил, что власти планируют ввести уголовную ответственность за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.
Киев намерен наказывать за публикацию тайных записей бесед чиновников
  • РИА Новости

«Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или же за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы», — заявил Ермак.

По его словам, подобные действия «напрямую нарушают национальную безопасность» Украины.

Ранее на Украине опубликовали новые аудиозаписи телефонных переговоров якобы между украинским бывшим лидером Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

В ходе разговора собеседники обсуждают внутренние дела Украины.

Первые записи телефонных разговоров, предположительно Порошенко и Байдена, были опубликованы на Украине в мае.

В Верховной раде призвали начать внутреннее расследование по факту обнародованных аудиозаписей.

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