Киев намерен наказывать за публикацию тайных записей бесед чиновников
- РИА Новости
«Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или же за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы», — заявил Ермак.
По его словам, подобные действия «напрямую нарушают национальную безопасность» Украины.
Ранее на Украине опубликовали новые аудиозаписи телефонных переговоров якобы между украинским бывшим лидером Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
В ходе разговора собеседники обсуждают внутренние дела Украины.
Первые записи телефонных разговоров, предположительно Порошенко и Байдена, были опубликованы на Украине в мае.
В Верховной раде призвали начать внутреннее расследование по факту обнародованных аудиозаписей.