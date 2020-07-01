Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа

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Между Украиной и Польшей заработала виртуальная точка поставок природного газа. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа

«Сегодня пройдена ещё одна веха в интеграции Украины в общеевропейский рынок газа — начала функционировать виртуальная точка на границе с Польшей, которая объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи. Первые 5,4 млн кубических метров газа будут поставлены сегодня на Украину», — написал он в Facebook.

Макогон отметил, что «создание виртуальной точки — это требование европейских газовых кодексов».

По его словам, виртуальная точка позволяет упростить работу трейдеров, создаёт дополнительную гибкость и увеличивает пропускную способность, а также позволяет операторам экономить топливный газ.

В январе Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.

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