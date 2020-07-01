На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя», — сообщил ТАСС представитель посольства.
Ранее избирательные участки открылись в Москве.
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