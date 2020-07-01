На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам

На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.

АГН «Москва»

© Александр Авилов