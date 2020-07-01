В Москве открылись участки для голосования по поправкам к Конституции
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Открыты 3,6 тыс. участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.
Участки будут работать до 20:00.
Обеспечивают проведение голосования в Москве 45 тысяч человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.
За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.