В Киеве проходит митинг шахтёров

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В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг шахтёров.
В Киеве проходит митинг шахтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Как указывает телеканал, горняки требуют запретить импорт угля из России и Белоруссии, выплатить им задолженность по зарплате, рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, а также наказать ответственных за упадок отрасли.

«Делегация из шахтёров угледобывающих предприятий востока и запада страны зашла в здание офиса президента. На площади перед зданием шахтёры требуют от власти реакции на наболевшие вопросы», — отметил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее на Украине рассказали, в какую сумму обойдётся реформа угольной отрасли страны.

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