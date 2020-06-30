В Киеве проходит митинг шахтёров

В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит митинг шахтёров.

Об этом сообщает «112 Украина».

Как указывает телеканал, горняки требуют запретить импорт угля из России и Белоруссии, выплатить им задолженность по зарплате, рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, а также наказать ответственных за упадок отрасли.

«Делегация из шахтёров угледобывающих предприятий востока и запада страны зашла в здание офиса президента. На площади перед зданием шахтёры требуют от власти реакции на наболевшие вопросы», — отметил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее на Украине рассказали, в какую сумму обойдётся реформа угольной отрасли страны.