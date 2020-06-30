В Белоруссии осталось шесть претендентов на пост президента

По данным ЦИК Белоруссии, шесть претендентов собрали необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты.

Как сообщает TUT.by, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757.

Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжёлой за всю историю страны.