В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 118

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В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 62 118.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 118
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 46 054 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения COVID-19.

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