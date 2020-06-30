В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 118

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 62 118.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 46 054 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения COVID-19.