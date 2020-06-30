В Белоруссии четыре человека подали документы на регистрацию в ЦИК

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В Белоруссии четыре человека подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты страны.
В Белоруссии четыре человека подали документы на регистрацию в ЦИК
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК, 30 июня документы подал сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее документы были получены от экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится под стражей в рамках уголовного дела, а также бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анны Канопацкой.

Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания в республике является самой тяжёлой за всю историю страны.

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