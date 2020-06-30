Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Отмечается, что стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, принимаемые в России и Казахстане.

В ходе беседы премьеры «затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия, включая транспортную сферу, а также график предстоящих контактов в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза».

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить