Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина России.
Отмечается, что стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, принимаемые в России и Казахстане.
В ходе беседы премьеры «затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия, включая транспортную сферу, а также график предстоящих контактов в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза».
Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях пандемии коронавируса.