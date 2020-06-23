Посол Казахстана оценил помощь России в борьбе с COVID-19

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, в ситуации с коронавирусом казахстанско-российские отношения показали пример образцового стратегического и партнёрского взаимодействия.

В беседе с РИА Новости он поблагодарил российскую сторону за медицинскую помощь, оказанную Казахстану в борьбе с COVID-19.

«Очень важно, что в условиях глобального гуманитарного и экономического кризиса Казахстан и Россия смогли не только достойно противостоять этой угрозе, но и организовать эффективное взаимодействие и совместную борьбу с её последствиями», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

По словам посла, в Казахстане высоко оценили медицинскую помощь, оказанную российской стороной в виде поставок тестов и реагентов для диагностики и лечения коронавируса.

Кроме того, дипломат отметил продуктивное взаимодействие дипломатических представительств двух стран в вопросах эвакуации граждан, а также в сохранении торгово-логистических каналов беспрепятственной транспортировки товаров.