Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
В пресс-службе ГКНБ Киргизии рассказали, что Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, после чего у него взяли тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, который показал отрицательный результат.
«В тот же день был проведён онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония», — приводит сообщение ТАСС.
Медики приняли решение перевести Атамбаева в стационар.
В Госкомитете нацбезопасности Киргизии также отметили, что у одного из адвокатов экс-президента, с которым он недавно встречался, «выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции».
Ранее суд в Бишкеке признал Атамбаева виновным в коррупции при освобождении криминального авторитета и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества.