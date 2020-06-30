Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию. Он переведён из следственного изолятора в больницу, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики.

В пресс-службе ГКНБ Киргизии рассказали, что Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, после чего у него взяли тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, который показал отрицательный результат.

«В тот же день был проведён онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония», — приводит сообщение ТАСС.

Медики приняли решение перевести Атамбаева в стационар.

В Госкомитете нацбезопасности Киргизии также отметили, что у одного из адвокатов экс-президента, с которым он недавно встречался, «выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции».

Ранее суд в Бишкеке признал Атамбаева виновным в коррупции при освобождении криминального авторитета и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества.