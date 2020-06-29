В Абхазии проработают вопрос открытия турсезона с 15 июля

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Штаб по защите населения от коронавируса поручил министерствам Абхазии проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля. Об этом сообщил премьер-министр Александр Анкваб.
В Абхазии проработают вопрос открытия турсезона с 15 июля
  • РИА Новости

«Штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля», — цитирует Анкваба ТАСС.

По его словам, окончательное решение будет приниматься в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет, в частности, в российских регионах, потому что туристы в республику едут «на 100% из России».

Ранее Абхазия продлила ограничение на въезд из России до 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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