В Абхазии проработают вопрос открытия турсезона с 15 июля

Штаб по защите населения от коронавируса поручил министерствам Абхазии проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля. Об этом сообщил премьер-министр Александр Анкваб.

«Штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля», — цитирует Анкваба ТАСС.

По его словам, окончательное решение будет приниматься в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет, в частности, в российских регионах, потому что туристы в республику едут «на 100% из России».

Ранее Абхазия продлила ограничение на въезд из России до 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.