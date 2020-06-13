Абхазия продлила ограничение на въезд из России до 1 июля

Короткая ссылка
Абхазия продлевает ограничение на въезд из России до 1 июля для иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе президента республики.
Абхазия продлила ограничение на въезд из России до 1 июля
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в распоряжении, которое приводит РИА Новости.

При этом ограничения не затронут работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии и объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, а также машинистов грузовых поездов.

Ранее в Абхазии выписали всех госпитализированных с коронавирусом.

Всего в республике выявили 27 случаев COVID-19, в том числе один летальный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить