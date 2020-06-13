Абхазия продлила ограничение на въезд из России до 1 июля

Абхазия продлевает ограничение на въезд из России до 1 июля для иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе президента республики.

«Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в распоряжении, которое приводит РИА Новости.

При этом ограничения не затронут работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии и объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, а также машинистов грузовых поездов.

Ранее в Абхазии выписали всех госпитализированных с коронавирусом.

Всего в республике выявили 27 случаев COVID-19, в том числе один летальный.