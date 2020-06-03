В Абхазии выписали всех госпитализированных с коронавирусом

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В Абхазии выписаны все пациенты, ранее госпитализированные с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб республики по борьбе с вирусом.
В Абхазии выписали всех госпитализированных с коронавирусом
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое оставшихся пациентов, на данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение ТАСС.

За последние сутки в больнице провели тестирование на коронавирус 57 человек, их анализ показал отрицательный результат.

Всего за время пандемии от инфекции в Абхазии вылечились 26 человек. В республике также зафиксирован один летальный случай.

1 апреля в стране выявили первый случай COVID-19.

В Абхазии действовал режим чрезвычайного положения.

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