В Абхазии выписали всех госпитализированных с коронавирусом
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«Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое оставшихся пациентов, на данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение ТАСС.
За последние сутки в больнице провели тестирование на коронавирус 57 человек, их анализ показал отрицательный результат.
Всего за время пандемии от инфекции в Абхазии вылечились 26 человек. В республике также зафиксирован один летальный случай.
1 апреля в стране выявили первый случай COVID-19.
В Абхазии действовал режим чрезвычайного положения.