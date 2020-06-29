Главы штабов Британии и Белоруссии провели телефонный разговор
- Reuters
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское Минобороны, стороны «обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества».
«Акцент был сделан на дальнейшем развитии взаимодействия в сфере миротворческой деятельности», — говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.