Главы штабов Британии и Белоруссии провели телефонный разговор

Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер провели телефонный разговор.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское Минобороны, стороны «обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества».

«Акцент был сделан на дальнейшем развитии взаимодействия в сфере миротворческой деятельности», — говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.