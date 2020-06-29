Главы штабов Британии и Белоруссии провели телефонный разговор

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Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Александр Вольфович и начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер провели телефонный разговор.
Главы штабов Британии и Белоруссии провели телефонный разговор
  • Reuters

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское Минобороны, стороны «обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества».

«Акцент был сделан на дальнейшем развитии взаимодействия в сфере миротворческой деятельности», — говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.

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