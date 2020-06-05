В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
- Радиолокационная станция «Волга»
- © Министерство обороны РФ
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письменное заявление Минобороны Белоруссии, предоставленное в ответ на запрос агентства.
«В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования. Конечное решение будет принято правительством», — говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что по сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке.
В феврале Министерство обороны Белоруссии устроило комплексную проверку боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО.